    18:42, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Запретить импорт автомобилей старше шести лет планируют в Грузии

    В Грузии запретят ввоз автомобилей старше шести лет. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    машины транспорт
    Фото: Business Media

    По словам Кобахидзе, инициатива связана с резким ростом числа транспортных средств в стране. 

    —  В 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тысяч автомобилей, а по данным текущего года этот показатель превысил два миллиона. Очевидно, о росте какого масштаба идет речь. Такое увеличение числа автомобилей, с одной стороны, приводит к перегрузке дорожного движения, а с другой — к ухудшению экологической ситуации. Соответственно, мы считаем необходимым принять меры, — заявил премьер.

    Ограничения, как ожидается, помогут улучшить экологию, защитить здоровье граждан и повысить комфорт передвижения. Законопроект предусматривает отдельные исключения, детали которых пока не раскрываются.

    Отмечается, что в Грузии уже действуют ограничения на импорт и регистрацию автомобилей. С 1 января 2024 года запрещен ввоз и регистрация легковых автомобилей, выпущенных до 2013 года, в связи с переходом на экологический стандарт Евро-5. Исключение составляют машины для реэкспорта или транзита без права регистрации. С 1 января 2025 года аналогичные ограничения введены для грузовиков и автобусов старше 10 лет.

    В декабре сообщалось, что Казахстан стал первым по количеству импортированных автомобилей из Грузии.

    Теги:
    Грузия Авто Мировые новости Импорт
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
