Казахстан стал первым по количеству импортированных автомобилей из Грузии

Общий объем поставок составил $735 млн, что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, при средней стоимости одного автомобиля $17,7 тыс.

При этом по объему автоэкспорта из Грузии в денежном выражении лидером остается Кыргызстан, куда было отправлено 38,9 тыс. автомобилей общей стоимостью $1,3 млрд. Третье место занимает Азербайджан с объемом импорта $197 млн, однако поставки в этом направлении сократились на 28% в годовом выражении.

Значительный рост реэкспорта зафиксирован в направлении стран Центральной Азии. Так, поставки в Таджикистан увеличились почти в шесть раз — до $152 млн, а в Узбекистан выросли более чем в пять раз, достигнув $72 млн. Особенно резкий скачок показал Туркменистан, где объемы реэкспорта увеличились в 26 раз и составили $29 млн.

Среди стран, входящих в топ-10, также значатся Украина ($15 млн), Молдова ($9 млн) и Объединенные Арабские Эмираты ($12 млн).

Всего за 11 месяцев 2025 года из Грузии на реэкспорт было вывезено рекордные 103 тыс. легковых автомобилей на сумму $2,6 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость одного реэкспортируемого автомобиля составила 25,2 тыс. долларов.

При этом за тот же период Грузия импортировала 212 тыс. автомобилей на сумму $3,5 млрд, две трети из которых впоследствии были направлены на реэкспорт. На внутреннем рынке страны осталось 108 тыс. автомобилей общей стоимостью $918 млн, при средней цене $8,5 тыс. за единицу.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в тройку крупнейших покупателей грузинских товаров.



