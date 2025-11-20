РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:00, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан вошел в тройку крупнейших покупателей грузинских товаров

    Внешнеторговый оборот Грузии за январь–октябрь вырос до 20,83 млрд долларов, увеличившись на 8,6% по сравнению с прошлым годом, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Национальную службу статистики страны (Geostat).

    Фото: Business media

    По данным Geostat, экспорт страны достиг 5,84 млрд долларов, а импорт — 14,99 млрд долларов. Несмотря на расширение торговли, отрицательное сальдо сохранилось на уровне 9,16 млрд долларов, что составляет 44% всего оборота.

    Экспорт Грузии в этом году в основном вырос благодаря продаже автомобилей, их поставки составили 2,29 млрд долларов, что почти 40% всего экспорта страны.

    Хороший рост показали и рудные концентраты драгоценных металлов, объем которых увеличился почти вдвое и достиг 291,6 млн долларов. 

    Также заметно выросли продажи крепких спиртных напитков (до 230,1 млн долларов). В то же время Грузия сократила экспорт вина и ферросплавов, а также уменьшила поставки в Турцию. 

    Главными рынками сбыта для грузинской продукции по-прежнему остаются страны СНГ. Лидером стал Кыргызстан с объемом закупок в 1,23 млрд долларов.

    Однако ключевым событием стало укрепление позиций Казахстана, вошедшего в тройку крупнейших покупателей Грузии. Страна увеличила импорт грузинских товаров до 743,8 млн долларов, обеспечив рост на 4,1%.

    Россия заняла третье место, импортировав грузинскую продукцию на сумму 608,3 млн долларов. Одновременно снижение отмечено в поставках в Азербайджан и Армению.

    Импорт Грузии также демонстрирует рост, достигнув почти 15 млрд долларов. Наибольший объем поставок пришелся на США и Турцию (по 2,27 млрд долларов).

    Китай укрепил позиции третьего крупнейшего торгового партнера в импорте, увеличив поставки до 1,62 млрд долларов. 

    Основными импортными товарами Грузии остаются автомобили, нефтепродукты и медикаменты, которые формируют значительную часть спроса на внешних рынках.

    Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев Грузия увеличила экспорт молочной продукции в Казахстан.

    В сентябре в Грузии были зафиксированы рекордные показатели экспорта, рост составил 43,8% по сравнению с прошлым годом. 

