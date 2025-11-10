Грузия нарастила поставки молочной продукции в Казахстан

Согласно официальным данным, за январь–сентябрь текущего года Грузия экспортировала молочной продукции на сумму $1,3 миллиона, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта вырос на 41,1%, достигнув 175 тонн.

Ключевым внешним рынком для грузинского сыра и творога остается Казахстан, куда поставлено 141 тонна продукции на сумму 984 тысячи долларов. Это более 75% общего объема экспорта.

Помимо Казахстана, грузинская продукция поставлялась также в США, Объединенные Арабские Эмираты, Армению и Канаду.

Также зафиксирован значительный рост импорта молочной продукции в Грузию — рост на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем ввезенной продукции увеличился на 18,9% и достиг 5 301 тонны. Годом ранее этот показатель составлял 4 456 тонн.

В сентябре в Грузии были зафиксированы рекордные показатели экспорта, которые продемонстрировали рост на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщалось, что внешнеторговый оборот Грузии вырос на 9,1% за девять месяцев 2025 года.



