Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 9,1% за девять месяцев 2025 года

Согласно отчету, экспорт из Грузии увеличился на 7,7%, достигнув $5,151 млрд, а импорт вырос на 9,7%, составив $13,394 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли за указанный период равнялось $8,242 млрд, что составляет 44,4% от общего оборота.

В структуре внешней торговли отмечается устойчивая положительная динамика в течение последних трех лет. Так, в 2022 году общий объем внешнеторгового оборота составил $19,1 млрд, в 2023 году – 21,7 млрд, а в 2024 году – $23,4 млрд. Несмотря на снижение темпов роста, показатели 2025 года остаются выше уровня 2022-го и сопоставимы с докризисным периодом.

По месяцам наибольшие объемы торговли в 2025 году пришлись на март, июль и сентябрь, когда совокупный оборот превышал $2 млрд. Наибольший рост экспорта отмечался в сентябре, когда он составил $703 млн, что стало лучшим показателем за девять месяцев года.

Отметим, что основными торговыми партнерами Грузии в указанный период остаются Турция, Азербайджан, Россия, Китай и Армения. Эти страны обеспечивают большую часть экспортно-импортных потоков и играют ключевую роль в развитии региональных транспортных и энергетических связей.

По оценке экономических экспертов, рост объемов торговли свидетельствует о расширении производственно-экспортного потенциала страны и усилении ее роли в международных логистических цепочках, включая Средний (Транскаспийский) коридор, связывающий Восточную и Западную Евразию.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2025 года общий товарооборот Грузии составил $14,154 млрд, что на 10,3% больше, чем за январь-июль прошлого года.



