Запрет на ввоз яблок до конца года ввели в Казахстане

Согласно документу, запрет действует с 3 сентября по 31 декабря 2026 года включительно и распространяется на ввоз яблок на территорию Казахстана всеми видами транспорта яблок из третьих стран и государств-членов ЕАЭС.

Исключение составляют:

перевозки яблок транзитом через территорию РК, в том числе их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК при условии, что местом назначения товаров не является Казахстан;

яблоки, помещенные под таможенную процедуру экспорта в государстве отправления до 3 сентября, при условии представления экспортной декларации на товары, а также транспортных документов, подтверждающих отправление указанных товаров до дня 3 сентября, а в случаях перевозки товаров под таможенной процедурой таможенного транзита — транзитной декларации;

яблоки, фактически ввезенные в Казахстан до 3 сентября, в том числе находящиеся на временном хранении, при условии представления документов, подтверждающих фактический ввоз указанных товаров на территорию РК до дня введения в действие настоящего приказа.

В министерстве пояснили, что данная мера будет способствовать поддержке отечественных производителей и обеспечению стабильного сбыта продукции.

Документ вступил в силу с 3 сентября.

Ранее мы писали, что с 27 июля 2026 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.