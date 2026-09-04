KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Запрет на ввоз яблок до конца года ввели в Казахстане

    Министерство сельского хозяйства ввело запрет на ввоз яблок на территорию Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    яблоко
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Согласно документу, запрет действует с 3 сентября по 31 декабря 2026 года включительно и распространяется на ввоз яблок на территорию Казахстана всеми видами транспорта яблок из третьих стран и государств-членов ЕАЭС.

    Исключение составляют:

    • перевозки яблок транзитом через территорию РК, в том числе их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК при условии, что местом назначения товаров не является Казахстан;
    • яблоки, помещенные под таможенную процедуру экспорта в государстве отправления до 3 сентября, при условии представления экспортной декларации на товары, а также транспортных документов, подтверждающих отправление указанных товаров до дня 3 сентября, а в случаях перевозки товаров под таможенной процедурой таможенного транзита — транзитной декларации;
    • яблоки, фактически ввезенные в Казахстан до 3 сентября, в том числе находящиеся на временном хранении, при условии представления документов, подтверждающих фактический ввоз указанных товаров на территорию РК до дня введения в действие настоящего приказа.

    В министерстве пояснили, что данная мера будет способствовать поддержке отечественных производителей и обеспечению стабильного сбыта продукции.

    Документ вступил в силу с 3 сентября.

    Ранее мы писали, что с 27 июля 2026 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

    Запреты Сельское хозяйство Минсельхоз Сельхозпродукция Запрет на вывоз
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор