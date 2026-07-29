Пшеницу запретили ввозить в Казахстан: какие исключения предусмотрены

С 27 июля 2026 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ограничения введены приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 июля 2026 года № 273 и будут действовать в течение шести месяцев.

Запрет распространяется на ввоз пшеницы (код ТН ВЭД ЕАЭС 1001) как из третьих стран, так и из государств — членов Евразийского экономического союза.

Вместе с тем предусмотрены исключения. Ввоз пшеницы железнодорожным транспортом разрешен для птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

При этом зерно, ввезенное для птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, может использоваться только для собственных нужд и не подлежит реализации на внутреннем и внешнем рынках.

Запрет также не распространяется на пшеницу, следующую железнодорожным транспортом транзитом через территорию Казахстана, а также на перевозки между государствами — членами ЕАЭС, осуществляемые через территорию республики.

В департаменте государственных доходов по Костанайской области рекомендуют участникам внешнеэкономической деятельности учитывать новые ограничения при планировании поставок и соблюдать требования действующего законодательства.

Ранее министр сельского хозяйства подписал приказ о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.