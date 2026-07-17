Запрет на ввоз пшеницы ввели в Казахстане

Министр сельского хозяйства подписал приказ о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», — говорится в документе.

В документе уточняется, что пшеница, ввезенная в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Кроме того, ограничения не распространяются на пшеницу, ввозимую на территорию страны в рамках железнодорожных транзитных перевозок, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию РК.

Приказ вступает в силу с 27 июля 2026 года.



Ранее Министерство сельского хозяйства ввело временный запрет на ввоз свежих и охлажденных томатов из третьих стран.