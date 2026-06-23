Казахстан временно запретил ввоз томатов

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временный запрет на ввоз свежих и охлажденных томатов из третьих стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ограничение распространяется на продукцию с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 и касается поставок всеми видами транспорта. При этом запрет не затрагивает импорт томатов из государств — членов Евразийского экономического союза.

Также ограничения не распространяются на транзитные перевозки через территорию Казахстана и перемещение продукции между странами ЕАЭС через территорию республики.

Запрет будет действовать до 30 июня 2026 года.

Соответствующие нормы закреплены приказом министра сельского хозяйства РК от 22 июня 2026 года № 250. Документ вступил в силу с момента подписания — 22 июня.

Напомним, ранее в Казахстане сообщили о запуске пилотного проекта по регулированию ввоза и вывоза отдельных видов товаров.