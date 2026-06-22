Запрет на вывоз угля продлили в Кыргызстане

В Кыргызстане продлили запрет на экспорт угля из страны автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующее постановление подписано кабинетом министров КР.

Согласно документу, исключение составляют автомобильные пункты пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный».

Ограничения не распространяются на госпредприятие «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики КР при осуществлении им экспорта угля, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС, автомобильным транспортом через пункты пропуска государственной границы КР.

Ранее Кыргызстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных металлов, известняка-ракушечника, а также древесины и лесоматериалов.

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