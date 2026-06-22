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    Запрет на вывоз угля продлили в Кыргызстане

    В Кыргызстане продлили запрет на экспорт угля из страны автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Запрет на вывоз угля продлили в Кыргызстане
    Фото: Freepik

    Соответствующее постановление подписано кабинетом министров КР.

    Согласно документу, исключение составляют автомобильные пункты пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный».

    Ограничения не распространяются на госпредприятие «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики КР при осуществлении им экспорта угля, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС, автомобильным транспортом через пункты пропуска государственной границы КР.

    Ранее Кыргызстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных металлов, известняка-ракушечника, а также древесины и лесоматериалов.

    Мы также писали о том, что в стране предлагают запретить продажу алкоголя на АЗС.

    В мире Кыргызстан Запрет на вывоз Уголь
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор