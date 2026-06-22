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    Запретить продажу алкоголя на АЗС намерены в Кыргызстане

    В Кыргызстане предлагают ввести запрет на реализацию алкогольной продукции и энергетиков в автозаправочных станциях и на прилегающих к ним территориях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Запретить продажу алкоголя на АЗС намерены в Кыргызстане
    Фото: Tazabek.KG

    Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

    В настоящее время в стране уже действует запрет на торговлю спиртным в школах, больницах, на спортивных объектах и в общественном транспорте, однако АЗС в этот перечень пока не входят. Законопроект призван устранить этот юридический пробел.

    По мнению инициатора документа, АЗС считаются объектами повышенной опасности и одновременно местами постоянного пребывания водителей транспортных средств. Доступность алкоголя прямо на заправке создает высокие риски его покупки непосредственно перед поездкой.

    Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня ДТП и профилактику вождения в нетрезвом виде.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан ужесточил наказания за нетрезвое вождение.

    Запреты АЗС В мире Алкоголь Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор