Запретить продажу алкоголя на АЗС намерены в Кыргызстане

В Кыргызстане предлагают ввести запрет на реализацию алкогольной продукции и энергетиков в автозаправочных станциях и на прилегающих к ним территориях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

В настоящее время в стране уже действует запрет на торговлю спиртным в школах, больницах, на спортивных объектах и в общественном транспорте, однако АЗС в этот перечень пока не входят. Законопроект призван устранить этот юридический пробел.

По мнению инициатора документа, АЗС считаются объектами повышенной опасности и одновременно местами постоянного пребывания водителей транспортных средств. Доступность алкоголя прямо на заправке создает высокие риски его покупки непосредственно перед поездкой.

Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня ДТП и профилактику вождения в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан ужесточил наказания за нетрезвое вождение.