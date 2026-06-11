Кыргызстан продлил запрет на вывоз древесины и лесоматериалов

В Кыргызстане введен временный запрет на экспорт древесины и лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Правительство страны регулярно продлевает эти ограничительные меры для защиты внутреннего рынка и предотвращения незаконного реэкспорта сырья.

Согласно постановлению, временный запрет на экспорт древесины и лесоматериалов, классифицируемых кодами 4401, 4403, 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, установлен сроком на шесть месяцев. Ограничения не распространяются на гуманитарную помощь, оказываемую по решению Кабинета министров КР.

Ранее Кыргызстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных металлов, а также известняка-ракушечника.