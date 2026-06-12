Запрет на импорт томатов хотят ввести в Казахстане

Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА».

Документ предусматривает введение до 1 июля 2026 года запрета на ввоз в Казахстан свежих или охлажденных томатов из третьих стран всеми видами транспорта. При этом ограничения не затронут поставки из государств-членов Евразийского экономического союза, а также международный транзит томатов через территорию республики.

Уточняется, что предлагаемая мера направлена на поддержку отечественных производителей и обеспечение стабильного сбыта их продукции.

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 16 июня.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют на полгода запретить вывоз отдельных видов лесоматериалов.