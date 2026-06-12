Запрет на импорт томатов хотят ввести в Казахстане
Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект приказа «О некоторых вопросах ввоза томатов на территорию Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА».
Документ предусматривает введение до 1 июля 2026 года запрета на ввоз в Казахстан свежих или охлажденных томатов из третьих стран всеми видами транспорта. При этом ограничения не затронут поставки из государств-членов Евразийского экономического союза, а также международный транзит томатов через территорию республики.
Уточняется, что предлагаемая мера направлена на поддержку отечественных производителей и обеспечение стабильного сбыта их продукции.
Проект приказа находится на публичном обсуждении до 16 июня.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют на полгода запретить вывоз отдельных видов лесоматериалов.