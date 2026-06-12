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    Запрет на импорт томатов хотят ввести в Казахстане

    Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект приказа «О некоторых вопросах ввоза томатов на территорию Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    импорт
    Фото: Минтранспорта

    Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА».

    Документ предусматривает введение до 1 июля 2026 года запрета на ввоз в Казахстан свежих или охлажденных томатов из третьих стран всеми видами транспорта. При этом ограничения не затронут поставки из государств-членов Евразийского экономического союза, а также международный транзит томатов через территорию республики.

    Уточняется, что предлагаемая мера направлена на поддержку отечественных производителей и обеспечение стабильного сбыта их продукции.

    Проект приказа находится на публичном обсуждении до 16 июня.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют на полгода запретить вывоз отдельных видов лесоматериалов.

    Сельское хозяйство Минсельхоз Импорт
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
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