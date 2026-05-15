Запрет на экспорт древесины введут в Казахстане

В Казахстане планируют на полгода запретить вывоз отдельных видов лесоматериалов, передает корреспондент агентства Kazinform.

На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа министра промышленности и строительства РК «О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов».

Документ находится на публичном обсуждении до 19 мая 2026 года.

Согласно проекту, предлагается ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Казахстана отдельных видов лесоматериалов по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407 вне зависимости от страны происхождения.

При этом ограничения не затронут деревянные шпалы из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, а также древесные гранулы казахстанского происхождения.

Как отмечается в пояснении к проекту, мера разрабатывается в целях развития отечественной деревообрабатывающей промышленности.