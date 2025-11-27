Запрет на экспорт мяса экономически не обоснован — депутат

Темир Кырыкбаев обратился с депутатским запросом к председателю Агентства по защите и развитию конкуренции Марату Омарову и министру сельского хозяйства Айдарбеку Сапарову.

Выступая на очередном пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, он отметил, что из-за запрета доходы других фермеров падают, покупные цены резко снизились.

— В южном регионе разрешения на экспорт выдаются только одной компании, которая экспортирует всего 150-200 голов быков в сутки. До ограничения экспорта в Узбекистан из области ежедневно отправлялось 1000 голов мяса крупного рогатого скота. Почему именно эта компания получила разрешение на экспорт? По каким криетриям она была отобрана? — задал он вопрос.

Проект приказа «О целесообразности установления запрета на вывоз говядины с территории Республики Казахстан» Минсельхоза предусматривает введение количественных ограничений (квот) на экспорт крупного рогатого скота (КРС) в объеме 13 000 тонн в срок до 31 декабря 2025 года.

— Запрет на экспорт — считаю экономически необоснованным, так как это решение в будущем ограничит доступ страны к внешним рынкам и в дальнейшем будет способствовать утроению цен на крупный рогатый скот, — подчеркнул депутат.

Темир Кырыкбаев считает, что для развития экспорта мясной продукции необходимо увеличить долю переработанной продукции.

Он предложил отменить запрет на экспорт мясной продукции и включить в состав межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой деятельности и участия в международных экономических организациях по одному фермеру от каждой области для принятия решений с учетом реальных запросов работников сельского хозяйства.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане вводятся квоты на экспорт говядины.