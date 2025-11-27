РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:34, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Запрет на экспорт мяса экономически не обоснован — депутат

    Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев призвал отменить действующий запрет на экспорт казахстанского мяса, передает Kazinform. 

    КЫРЫКБАЕВ Темир Базарбаевич
    Фото: parlam.kz

    Темир Кырыкбаев обратился с депутатским запросом к председателю Агентства по защите и развитию конкуренции Марату Омарову и министру сельского хозяйства Айдарбеку Сапарову. 

    Выступая на очередном пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, он отметил, что из-за запрета доходы других фермеров падают, покупные цены резко снизились. 

    — В южном регионе разрешения на экспорт выдаются только одной компании, которая экспортирует всего 150-200 голов быков в сутки. До ограничения экспорта в Узбекистан из области ежедневно отправлялось 1000 голов мяса крупного рогатого скота. Почему именно эта компания получила разрешение на экспорт? По каким криетриям она была отобрана? — задал он вопрос.

    Проект приказа «О целесообразности установления запрета на вывоз говядины с территории Республики Казахстан» Минсельхоза предусматривает введение количественных ограничений (квот) на экспорт крупного рогатого скота (КРС) в объеме 13 000 тонн в срок до 31 декабря 2025 года.

    — Запрет на экспорт — считаю экономически необоснованным, так как это решение в будущем ограничит доступ страны к внешним рынкам и в дальнейшем будет способствовать утроению цен на крупный рогатый скот, — подчеркнул депутат. 

    Темир Кырыкбаев считает, что для развития экспорта мясной продукции необходимо увеличить долю переработанной продукции. 

    Он предложил отменить запрет на экспорт мясной продукции и включить в состав межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой деятельности и участия в международных экономических организациях по одному фермеру от каждой области для принятия решений с учетом реальных запросов работников сельского хозяйства.

    Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане вводятся квоты на экспорт говядины. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Мясо Экспорт Мажилис
    Диана Калманбаева
    Автор
