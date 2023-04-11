Запрет на ввоз зерна автотранспортом предотвратит «серый» импорт – Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков сообщил, что введенный запрет на ввоз зерна автотранспортом носит временный характер и принят сроком на 6 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях предотвращения «серого» импорта пшеницы из соседних стран нужно было принять запрет по ограничению импорта пшеницы, в первую очередь, автомобильным транспортом. Введенный запрет носит временный характер, принят сроком на 6 месяцев. По итогам его реализации примут соответствующие меры. Никакие ограничительные меры на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом с уплатой всех установленных налогов и сборов не устанавливаются», – сказал Ербол Тасжуреков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, анализ показал, что именно автотранспортом завозится зерно по «серой» схеме. Поэтому приняли такое решение. «Серый» импорт, во-первых, является незаконным и противоречит всем действующим нормам законодательства. Во-вторых, «серый» импорт дестабилизирует рынок зерна и снижает его экспортный потенциал. В-третьих, ведет к бюджетным потерям, поскольку происходит прямое уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, а также приводит к потерям поступлений «Казахстан Темир Жолы».

Вице-министр также отметил, что запрет на ввоз зерна автотранспортом введен в качестве оперативной меры после неоднократных обращений ассоциаций и союзов по переработке зерна. Межведомственная комиссия решила ввести запрет на ввоз зерна именно автомобильным транспортом, а также усилить контроль на границах за ввозом зерна. Данная мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем зерновом рынке. Для обеспечения сельхозтоваропроизводителей семенным материалом разрешена поставка семян автотранспортом. Такие партии зерна должны сопровождаться надлежащим документом о качестве семян. Решение, принятое Минсельхозом РК, не противоречит международным обязательствам Казахстана, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщил вице-министр, запрет на ввоз зерна в Казахстан автомобильным транспортом введен приказом министра сельского хозяйства РК с 10 апреля 2023 года.

Ранее на портале «Открытые НПА» опубликовали проект приказа «О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом».