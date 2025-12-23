Запрет на ввоз электронных сигарет ввели в Кыргызстане

Согласно принятому постановлению кабинета министров, запрещается ввозить в страну сроком на шесть месяцев:

электронные сигареты и системы доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе, классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0;

никотиносодержащие жидкости в картриджах, резервуарах и других контейнерах, предназначенных для использования в электронных сигаретах, также классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0.

Постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Меры направлены на защиту здоровья населения, предотвращение распространения никотиновой зависимости, особенно среди молодежи, и снижение риска заболеваний, связанных с потреблением табачной и никотиносодержащей продукции.

Напомним, в Казахстане с 2024 года законом запрещена продажа и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

Ранее сообщалось, что Узбекистан вводит запрет на электронные сигареты.