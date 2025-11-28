Узбекистан вводит запрет на электронные сигареты

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, запрещающий оборот электронных сигарет и жидкостей для них. Он вступит в силу через три месяца после опубликования.

Вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, а также за ввоз и вывоз из страны электронных сигарет, табачных изделий и любых никотиновых устройств, которые запрещены к обращению в Узбекистане. В частности, за оборот в особо крупных размерах или за повторное нарушение после административного взыскания могут быть назначены следующие наказания:

штраф от 300 до 500 БРВ (базовых расчетных величин);

исправительные работы сроком от двух до трех лет;

ограничение свободы на срок от трех до пяти лет;

лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

— При этом лицо, совершившее данные действия, освобождается от ответственности, если оно заявило о признании вины органам власти и сдало запрещенную к обороту продукцию, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что запрет на ввоз электронных сигарет намерены ввести в Кыргызстане.