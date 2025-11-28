Узбекистан вводит запрет на электронные сигареты
В Узбекистане начнет действовать закон, который полностью запрещает обращение электронных сигарет. За их производство, хранение или перевозку будет предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет, передает агентство Kazinform.
Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, запрещающий оборот электронных сигарет и жидкостей для них. Он вступит в силу через три месяца после опубликования.
Вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, а также за ввоз и вывоз из страны электронных сигарет, табачных изделий и любых никотиновых устройств, которые запрещены к обращению в Узбекистане. В частности, за оборот в особо крупных размерах или за повторное нарушение после административного взыскания могут быть назначены следующие наказания:
штраф от 300 до 500 БРВ (базовых расчетных величин);
исправительные работы сроком от двух до трех лет;
ограничение свободы на срок от трех до пяти лет;
лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
— При этом лицо, совершившее данные действия, освобождается от ответственности, если оно заявило о признании вины органам власти и сдало запрещенную к обороту продукцию, — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что запрет на ввоз электронных сигарет намерены ввести в Кыргызстане.