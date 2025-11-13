РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:08, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Запрет на ввоз электронных сигарет намерены ввести в Кыргызстане

    Правительство Кыргызстана в целях защиты здоровья населения от последствий потребления никотина предлагает установить шестимесячный запрет на импорт электронных сигарет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    электронные сигареты
    Фото: Kazinform

    Отмечается, что в последние годы на территории республики наблюдается стремительный рост ввоза и распространения новых форм электронных сигарет с содержанием никотиновых жидкостей. Основным поставщиком продукции выступает Китай. Другими странами происхождения товаров являются Корея, Великобритания, Гонконг, Германия.

    Согласно постановлению кабмина, предлагается запретить ввоз:

    • электронных сигарет и систем доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе, классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0;
    • никотиносодержащих жидкостей в картриджах, резервуарах и других контейнерах, предназначенных для использования в электронных сигаретах, также классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0.

    Меры направлены на защиту здоровья населения, предотвращение распространения никотиновой зависимости, особенно среди молодежи, и снижение риска заболеваний, связанных с потреблением табачной и никотиносодержащей продукции.

    Напомним, в Казахстане с 2024 года законом запрещена продажа и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу. 

    Теги:
    Запреты Кыргызстан СНГ Сигареты
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
