Запрет на ввоз электронных сигарет намерены ввести в Кыргызстане

Отмечается, что в последние годы на территории республики наблюдается стремительный рост ввоза и распространения новых форм электронных сигарет с содержанием никотиновых жидкостей. Основным поставщиком продукции выступает Китай. Другими странами происхождения товаров являются Корея, Великобритания, Гонконг, Германия.

Согласно постановлению кабмина, предлагается запретить ввоз:

электронных сигарет и систем доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе, классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0;

никотиносодержащих жидкостей в картриджах, резервуарах и других контейнерах, предназначенных для использования в электронных сигаретах, также классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0.

Меры направлены на защиту здоровья населения, предотвращение распространения никотиновой зависимости, особенно среди молодежи, и снижение риска заболеваний, связанных с потреблением табачной и никотиносодержащей продукции.

Напомним, в Казахстане с 2024 года законом запрещена продажа и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.