    14:40, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Запрет на вывоз лома и отходов черных металлов намерены продлить в Кыргызстане

    В Кыргызстане предлагают на полгода продлить временный запрет на экспорт из страны лома и отходов черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Freepik

    Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, запрет касается вывоза лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС.

    Меры направлены на поддержку внутреннего рынка, в частности, обеспечение сырьем отечественных металлургических предприятий и удовлетворение высокого спроса на качественный вторичный металлолом.

    Отмечается, что не запрещается экспортировать готовую продукцию из лома и отходов черных металлов в результате переработки.

    Ранее сообщалось, что в стране ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет.

    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
