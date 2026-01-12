Запрет на вывоз лома и отходов черных металлов намерены продлить в Кыргызстане

Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, запрет касается вывоза лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС.

Меры направлены на поддержку внутреннего рынка, в частности, обеспечение сырьем отечественных металлургических предприятий и удовлетворение высокого спроса на качественный вторичный металлолом.

Отмечается, что не запрещается экспортировать готовую продукцию из лома и отходов черных металлов в результате переработки.

Ранее сообщалось, что в стране ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет.