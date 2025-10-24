Запрет на экспорт угля намерены продлить в Кыргызстане
Министерство энергетики Кыргызстана предлагает продлить запрет на вывоз угля из страны автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующее постановление кабинета министров КР вынесено на общественное обсуждение. Согласно документу, исключение составляют автомобильные пункты пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный». Ограничения не распространяются на госпредприятие «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики КР при осуществлении им экспорта угля, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС, автомобильным транспортом через пункты пропуска государственной границы КР.
Отмечается, что принятые ранее ограничения на вывоз угля позволили полностью обеспечить внутренние потребности страны в твердом топливе, избежать резкого скачка цен на уголь, в том числе за счет субсидирования угля для социально уязвимых категорий граждан, а также предотвратить угольный дефицит в регионах с ограниченным доступом к другим видам топлива.
Ранее сообщалось о том, что в Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз угля.
Мы также писали, что в целях недопущения повышения стоимости угля в стране принято решение о введении государственного ценового регулирования.