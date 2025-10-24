РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:49, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Запрет на экспорт угля намерены продлить в Кыргызстане

    Министерство энергетики Кыргызстана предлагает продлить запрет на вывоз угля из страны автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Запрет на экспорт угля намерены продлить в Кыргызстане
    Фото: Freepik.com

    Соответствующее постановление кабинета министров КР вынесено на общественное обсуждение. Согласно документу, исключение составляют автомобильные пункты пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный». Ограничения не распространяются на госпредприятие «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики КР при осуществлении им экспорта угля, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС, автомобильным транспортом через пункты пропуска государственной границы КР.

    Отмечается, что принятые ранее ограничения на вывоз угля позволили полностью обеспечить внутренние потребности страны в твердом топливе, избежать резкого скачка цен на уголь, в том числе за счет субсидирования угля для социально уязвимых категорий граждан, а также предотвратить угольный дефицит в регионах с ограниченным доступом к другим видам топлива.

    Ранее сообщалось о том, что в Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз угля.

    Мы также писали, что в целях недопущения повышения стоимости угля в стране принято решение о введении государственного ценового регулирования

     

     

    Теги:
    Экспорт Кыргызстан Мировые новости Уголь
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают