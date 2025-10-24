Запрет на экспорт угля намерены продлить в Кыргызстане

Соответствующее постановление кабинета министров КР вынесено на общественное обсуждение. Согласно документу, исключение составляют автомобильные пункты пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный». Ограничения не распространяются на госпредприятие «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики КР при осуществлении им экспорта угля, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС, автомобильным транспортом через пункты пропуска государственной границы КР.

Отмечается, что принятые ранее ограничения на вывоз угля позволили полностью обеспечить внутренние потребности страны в твердом топливе, избежать резкого скачка цен на уголь, в том числе за счет субсидирования угля для социально уязвимых категорий граждан, а также предотвратить угольный дефицит в регионах с ограниченным доступом к другим видам топлива.

Ранее сообщалось о том, что в Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз угля.

Мы также писали, что в целях недопущения повышения стоимости угля в стране принято решение о введении государственного ценового регулирования.