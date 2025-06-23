Временный запрет на вывоз угля ввели в Кыргызстане
В Кыргызстане сроком на шесть месяцев ввели запрет на вывоз угля из страны автомобильным транспортом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Кабинет министров КР принял постановление. Согласно документу, исключение составляют автомобильные пункты пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный». Ограничения не распространяются на госпредприятие «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики КР при осуществлении им экспорта угля, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС, автомобильным транспортом через пункты пропуска государственной границы КР.
Министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, МИД КР — Исполнительный комитет СНГ. В случае нехватки и повышения цен на уголь для населения и бюджетных организаций персональная ответственность возложена на полномочных представителей Президента КР в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту.
Ранее сообщалось, что в стране действует мораторий на вывозизвестняка-ракушечника.