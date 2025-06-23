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    14:23, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Временный запрет на вывоз угля ввели в Кыргызстане

    В Кыргызстане сроком на шесть месяцев ввели запрет на вывоз угля из страны автомобильным транспортом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Уголь Көмір
    Фото: freepik

    Кабинет министров КР принял постановление. Согласно документу, исключение составляют автомобильные пункты пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный». Ограничения не распространяются на госпредприятие «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики КР при осуществлении им экспорта угля, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС, автомобильным транспортом через пункты пропуска государственной границы КР.

    Министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, МИД КР — Исполнительный комитет СНГ. В случае нехватки и повышения цен на уголь для населения и бюджетных организаций персональная ответственность возложена на полномочных представителей Президента КР в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту.

    Ранее сообщалось, что в стране действует мораторий на вывозизвестняка-ракушечника.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия Уголь
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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