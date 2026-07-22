Запрещенный предмет у осужденного выявили в колонии области Абай

В учреждении УИС области Абай сотрудники предотвратили попытку осужденного пронести мобильный телефон на территорию колонии, спрятав его в обуви, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Polisia.kz, 25-летний осужденный, отбывающий наказание за распространение наркотических средств, при возвращении с работы попытался пронести на территорию учреждения телефон, спрятав его в обуви. Однако в ходе досмотра сотрудники режимного отделения своевременно выявили и пресекли данное нарушение.

В ходе разбирательства осужденный пояснил, что намеревался использовать телефон для общения с подругой.

— Попытка проноса и хранения запрещенных предметов является грубым нарушением установленного порядка отбывания наказания. За совершенное нарушение в отношении осужденного собраны материалы для направления в суд с целью изменения вида учреждения с минимальной безопасности на учреждение средней безопасности на оставшийся срок наказания — 3 года 2 месяца, — отметил начальник режимного отделения Думан Бексолтанов.

Напомним, в колонии Актюбинской области пресекли попытку проноса телефона. Также сообщалось, что экс-начальника управления полиции Шымкента осудили на шесть лет и лишили звания.