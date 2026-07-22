Экс-начальника управления полиции Шымкента осудили на шесть лет и лишили звания

Бывшего начальника районного управления полиции Батыра Мирзакельдиева приговорили к шести годам лишения свободы. По делу также осужден его пособник, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор бывшему начальнику управления полиции Аль-Фарабийского района Батыру Мирзакельдиеву и его пособнику Бекмуратову.

Экс-главу РУП признали виновным по обвинению в мошенничестве и коррупционных преступлениях. Мирзакельдиеву назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Бекмуратова суд признал пособником и приговорил к трем с половиной годам заключения.

Кроме того, Мирзакельдиева лишили специального звания полковника полиции и пожизненного права занимать должности на государственной службе.

Сотрудники службы по противодействию коррупции КНБ задержали Мирзакельдиева с поличным в декабре 2025 года при получении 15 миллионов тенге. По данным следствия, эти деньги предназначались за прекращение уголовного дела. Во время расследования защита подсудимого категорически отрицала его вину, заявляя о провокации.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал доказательства следствия достаточными для вынесения обвинительного приговора.

— Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента от 21 июля 2026 года Мирзагельдиев Б.Е. (по ст. 24 ч.3 — 190 ч.3 п. 1,2, 366 ч.2, ст. ст. 28 ч.4 — 367 ч.2 УК) и его пособник Бекмуратов А.С. (по ст. 28 ч.5, 24 ч.3 — 190 ч.3 п. 1 2, ст. ст. 28 ч.5 — 367 ч.2 УК) признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть и три с половиной года соответственно, — сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Это уже второй за последние полгода бывший начальник районного управления полиции Шымкента, осужденный по коррупционному делу. В феврале к шести годам лишения свободы приговорили экс-начальника управления полиции района Туран Нуржана Тлеуова. Суд признал его виновным в получении взятки и также лишил специального звания.