Попытку проноса телефона пресекли в колонии Актюбинской области

В Актюбинской области сотрудники УИС предотвратили попытку передачи заключенному телефона, спрятанного в посуде с двойным дном, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Polisia.kz, 20 июля при проверке продуктовой передачи, предназначенной для одного из подследственных, сотрудники учреждения № 70 департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области пресекли попытку передачи запрещенного предмета на режимную территорию учреждения.

Также при досмотре передачи сотрудники оперативного отдела совместно с отделом режима и охраны обнаружили телефон iPhone 15 Pro Max, тщательно спрятанный внутри пластиковой одноразовой посуды с двойным дном.

В полиции отметили, что процесс досмотра и обнаружения запрещенного предмета был зафиксирован камерами видеонаблюдения и носимыми видеорегистраторами сотрудников учреждения.

По данному факту в отношении гражданина, пытавшегося передать запрещенный предмет, составлен административный протокол.

— Департамент уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области напоминает, что попытки передачи запрещенных предметов на территорию учреждений УИС являются нарушением законодательства и влекут предусмотренную законом ответственность. Благодаря профессионализму, бдительности и слаженным действиям сотрудников такие попытки своевременно выявляются и пресекаются, что способствует обеспечению безопасности и соблюдению установленного режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Астане наказали более 700 водителей за использование телефона за рулем. Также жителя Жамбылской области задержали с 40 кг марихуаны.