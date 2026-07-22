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    Более 700 водителей наказали за использование телефона за рулем в Астане

    В Астане с 11 по 19 июля прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД. Так, за девять дней выявили более 4600 нарушений дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 700 водителей наказали за использование телефона за рулем в Астане
    Фото: РСК Астаны

    Об этом на брифинге РСК сообщил начальник управления административной полиции ДП города Нурлан Уваев.

    Как отметил спикер, под особым контролем находились факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушения правил обгона, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, перевозки пассажиров и грузов, а также соблюдение требований по использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

    — По итогам оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в столице выявлено свыше 4600 нарушений Правил дорожного движения. Наиболее распространенными стали нарушения правил перевозки пассажиров и грузов, а также неиспользование ремней безопасности — зарегистрировано 1699 таких фактов. Кроме того, за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством к ответственности привлечены 707 водителей, еще 185 человек управляли автомобилями, не имея права управления либо будучи лишенными такого права, — сообщил Нурлан Уваев.

    В целях обеспечения принципа неотвратимости наказания сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия по выявлению должников, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. В результате на специализированную штрафную стоянку помещено 190 транспортных средств, а также изъят 581 государственный регистрационный номерной знак.

    — Проведено 33 обследования улично-дорожной сети, в ходе которых выявлено 72 недостатка в содержании автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения. По результатам проверок выдано 13 предписаний на устранение выявленных недостатков, а также внесены предложения по совершенствованию организации дорожного движения, — проинформировал начальник управления административной полиции.

    Он добавил, что подрядные организации, допустившие нарушения требований безопасности во время ремонта дорог, привлекли к административной ответственности.

    Напомним, в Казахстане с мая начали действовать новые Правила дорожного движения, часть поправок вступили в силу 12 июля. Что нужно знать водителям — читайте в материале

    Полиция Нарушения Астана Водители Безопасность ПДД Авто
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор