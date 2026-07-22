Более 700 водителей наказали за использование телефона за рулем в Астане

В Астане с 11 по 19 июля прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД. Так, за девять дней выявили более 4600 нарушений дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге РСК сообщил начальник управления административной полиции ДП города Нурлан Уваев.

Как отметил спикер, под особым контролем находились факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушения правил обгона, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, перевозки пассажиров и грузов, а также соблюдение требований по использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

— По итогам оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в столице выявлено свыше 4600 нарушений Правил дорожного движения. Наиболее распространенными стали нарушения правил перевозки пассажиров и грузов, а также неиспользование ремней безопасности — зарегистрировано 1699 таких фактов. Кроме того, за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством к ответственности привлечены 707 водителей, еще 185 человек управляли автомобилями, не имея права управления либо будучи лишенными такого права, — сообщил Нурлан Уваев.

В целях обеспечения принципа неотвратимости наказания сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия по выявлению должников, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. В результате на специализированную штрафную стоянку помещено 190 транспортных средств, а также изъят 581 государственный регистрационный номерной знак.

— Проведено 33 обследования улично-дорожной сети, в ходе которых выявлено 72 недостатка в содержании автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения. По результатам проверок выдано 13 предписаний на устранение выявленных недостатков, а также внесены предложения по совершенствованию организации дорожного движения, — проинформировал начальник управления административной полиции.

Он добавил, что подрядные организации, допустившие нарушения требований безопасности во время ремонта дорог, привлекли к административной ответственности.

Напомним, в Казахстане с мая начали действовать новые Правила дорожного движения, часть поправок вступили в силу 12 июля. Что нужно знать водителям — читайте в материале.