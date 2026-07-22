Жителя Жамбылской области задержали с 40 кг марихуаны

В Жамбылской области сотрудники полиции изъяли более 40 кг марихуаны у местного жителя, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области задержали 40-летнего мужчину в песчаном массиве Кос-Кудук Меркенского района.

Во время осмотра местности полицейские обнаружили груды скошенной дикорастущей конопли, а также пять пустых мешков, предназначенных для ее транспортировки.

По словам подозреваемого, он отправился на поиски потерявшегося скота. Во время поисков мужчина начал заготавливать наркосодержащие растения, сложил их на палатку и стал отделять сухие листья, намереваясь забрать их с собой. В этот момент его задержали сотрудники полиции.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой 40 кг 460 граммов.

По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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