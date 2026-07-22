KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Жителя Жамбылской области задержали с 40 кг марихуаны

    В Жамбылской области сотрудники полиции изъяли более 40 кг марихуаны у местного жителя, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    конопля, марихуана
    Фото: ДП Акмолинской области.

    В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области задержали 40-летнего мужчину в песчаном массиве Кос-Кудук Меркенского района.

    Во время осмотра местности полицейские обнаружили груды скошенной дикорастущей конопли, а также пять пустых мешков, предназначенных для ее транспортировки.

    По словам подозреваемого, он отправился на поиски потерявшегося скота. Во время поисков мужчина начал заготавливать наркосодержащие растения, сложил их на палатку и стал отделять сухие листья, намереваясь забрать их с собой. В этот момент его задержали сотрудники полиции.

    Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой 40 кг 460 граммов.

    По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    Ранее мы писали о том, что казахстанку приговорили к 16 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков из Таиланда.

    Наркотики Регионы Казахстана Полиция Жамбылская область
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор