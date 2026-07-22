Казахстанку приговорили к 16 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков из Таиланда

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил 22-летнюю гражданку Казахстана к 16 годам лишения свободы за контрабанду и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, передает Kazinform со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Девушка за денежное вознаграждение согласилась доставить из Таиланда в Казахстан два чемодана с экстрактом каннабиса.

Общий вес изъятого наркотического вещества составил 8,8 килограмма. Контрабанду пресекли сразу после прибытия девушки в аэропорт Алматы.

Суд признал ее виновной в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.

В прокуратуре напомнили, что предложения о «легком заработке» и бесплатных поездках, распространяемые в социальных сетях, нередко являются частью международных наркосхем. Участие в них независимо от роли в преступлении влечет строгую уголовную ответственность.

Напомним, приговор по делу о контрабанде наркотиков из Таиланда вынесли в Алматы.