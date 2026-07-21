Приговор по делу о контрабанде наркотиков из Таиланда вынесли в Алматы

Суд в Алматы приговорил к 16 годам лишения свободы организатора канала контрабанды гашишного масла из Таиланда, который переправлял наркотики через международные почтовые отправления, передает Kazinform со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

В Алматы суд с участием присяжных заседателей признал виновным организатора канала контрабанды наркотиков из Таиланда и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

— Как установили следствие и суд, осужденный организовал незаконный ввоз гашишного масла через международные почтовые отправления. Наркотики маскировали в посылках и оформляли на ничего не подозревавших родственников и знакомых, — сообщили в прокуратуре.

Также правоохранители пресекли несколько попыток контрабанды и изъяли более 5,7 килограмма экстракта каннабиса. Кроме того, у осужденного обнаружили наркотические средства, предназначенные для сбыта, а также незаконно хранившийся боеприпас.

Государственное обвинение по делу поддержано транспортной прокуратурой

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, у жителя Атырау изъяли более 200 граммов синтетических наркотиков. Ранее сообщалось, что 60-летнего жителя Жамбылской области арестовали с 24 кг марихуаны.