Более 200 граммов синтетических наркотиков изъяли у жителя Атырау

В Атырауской области полицейские задержали 41-летнего мужчину, у которого обнаружили более 200 граммов синтетического наркотика Альфа-PVP, приготовленного, по данным следствия, для сбыта, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске его автомобиля было обнаружено и изъято 125 гр наркотиков. Кроме того, на месте происшествия из оборудованного тайника полицейские изъяли еще 81 гр наркотического вещества. Согласно заключению экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком Альфа-PVP общей массой 206 гр.

— По данному факту проводилось досудебное расследование по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит, — сообщили в Polisia.kz.

Полиция предупреждает, что любые незаконные действия, связанные с наркотиками, влекут уголовную ответственность. Не подвергайте опасности свою жизнь и будущее своих близких — откажитесь от наркотиков.

Ранее сообщалось, 60-летнего жителя Жамбылской области арестовали с 24 кг марихуаны. Кроме того, в Алматы изъяли крупную партию синтетики и газовый пистолет.