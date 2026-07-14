Крупную партию синтетики и газовый пистолет изъяли в Алматы

В Бостандыкском районе сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором, по оперативным данным, перевозились запрещенные вещества. Во время осмотра машины были обнаружены десятки свертков с порошкообразным веществом, мобильные телефоны, упаковочный материал, электронные весы, медицинские пипетки, а также газовый пистолет.

В ходе последующего обыска по месту жительства одного из задержанных полицейские изъяли дополнительные емкости с веществом, фасовочные материалы и оборудование, используемое для подготовки наркотиков к сбыту.

— По предварительным данным, 44-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев занимался распространением синтетических наркотиков через систему так называемых «закладок». Вместе с ним задержана 39-летняя женщина, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

Оба доставлены в полицию, они арестованы. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Ранее более 4 кг синтетических наркотиков изъяли в Астане.