Более 4 кг синтетических наркотиков изъяли в Астане

В Астане полицейские пресекли деятельность предполагаемого «склада» интернет-магазина по продаже наркотиков и изъяли более четырех килограммов синтетических веществ, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Polisia.kz, сотрудники МВД в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2026» пресекли деятельность предполагаемого «склада» интернет-магазина, занимавшегося сбытом наркотиков через мессенджер Telegram.

Сообщается, что был задержан 40-летний житель Астаны, которого следствие считает участником схемы распространения запрещенных веществ. Он выполнял роль так называемого «склада», обеспечивая хранение крупных партий наркотиков.

Фото: Polisia.kz.

— В результате проведенных обысков, а также проверки ранее оборудованных тайников изъяты упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более четырех килограммов синтетических наркотиков — α-PVP и мефедрон. Это свыше 12 тысяч разовых доз, распространение которых на территории столицы удалось предотвратить. Каждая изъятая партия наркотиков — это тысячи потенциально спасенных жизней и судеб, — отметили в МВД.

По факту возбуждено досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, , предусматривающей ответственность за незаконный сбыт и хранение наркотиков в целях сбыта. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщили в Polisia.kz, МВД продолжает работу по выявлению и пресечению каналов поставки, хранения и распространения наркотических средств. Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов заявил, что эта работа будет продолжена.

Напомним, в Жамбылской области ликвидировали более 70 тонн дикорастущей конопли.