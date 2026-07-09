Более 70 тонн дикорастущей конопли ликвидировали в Жамбылской области

Растения скосили и сожгли на территории Шуского района в рамках операции «Қарасора-2026», передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков. Одно из направлений работы — уничтожение дикорастущей конопли, которая может использоваться как наркосырье.

Очередные выезды прошли в предпесковой зоне Шуского района. Сотрудники правоохранительных органов провели скашивание растений рода конопли с последующим сжиганием.

Фото: кадр из видео

По данным департамента полиции Жамбылской области, всего работы охватили 110 гектаров. На этой площади уничтожили 71 тонну дикорастущей конопли.

Фото: кадр из видео

Мероприятия прошли в рамках республиканской оперативно-профилактической операции «Қарасора-2026».

В мероприятии приняли участие курсанты Алматинской академии МВД, также для будущих стражей порядка на базе межрайонного отдела по противодействию наркопреступности «Дельта-Долина» состоялись практические занятия. Они встретились с руководством и оперативным составом подразделения, ознакомились с тактикой оперативно-розыскной работы и специальной техникой, которую используют при борьбе с наркопреступностью.

Напомним, у жителя Жамбылской области изъяли 8,5 кг марихуаны.