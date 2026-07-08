У жителя Жамбылской области изъяли 8,5 кг марихуаны

С начала года полицейские пресекли восемь каналов незаконной перевозки наркотиков из Жамбылской области в другие регионы Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В регионе продолжаются антинаркотические мероприятия, направленные на пресечение вывоза наркотиков из Шуской долины. Один из таких случаев выявили на автодороге Шу — Кайнар.

Во время республиканских оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора-2026» и «Канал — Янтарный берег» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области остановили автомобиль ВАЗ-21213.

За рулем находился житель Шуского района. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили мешок, в котором, по данным департамента полиции, находилось 8 килограммов 500 граммов марихуаны.

К проведению обыска привлекли сотрудников специального подразделения «Бүркіт» и служебно-розыскную собаку по кличке Хэппи.

В полиции сообщили, что с начала года мобильные группы пресекли уже восемь каналов незаконной перевозки наркотических средств из Жамбылской области в другие регионы страны.

По факту проводится досудебное расследование по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта, пересылке либо сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее в Жамбылской области задержали наркодилеров с крупной партией марихуаны.

В Шымкенте обнаружили около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди сельскохозяйственных культур.