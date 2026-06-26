Под арбузным прикрытием: в Шымкенте ликвидировали наркоплантацию

Министерство внутренних дел продолжает работу по противодействию незаконному обороту наркотиков, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2026» выявлен очередной факт заготовки наркотиков каннабисной группы.

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности пресекли деятельность жителя города Шымкента, который наладил на территории своего дома культивацию и изготовление наркотиков каннабисной группы — «гашиша» и «марихуаны» — от выращивания растений до расфасовки готовой продукции для реализации.

В ходе обыска обнаружено около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди сельскохозяйственных культур.

Также в доме и хозяйственных постройках изъято наркотическое сырье и готовая продукция, расфасованная для дальнейшего сбыта, общим весом 330 килограммов.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — за хранение в целях сбыта и культивирование наркосодержащих растений. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, возможные каналы сбыта и лица, причастные к противоправной схеме, — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

МВД подчеркивает, что работа по выявлению и пресечению фактов незаконного культивирования, производства и распространения наркотиков будет продолжена.

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