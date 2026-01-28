РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:40, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Павлодарец устроил тайники для наркотиков в супермаркете

    В Павлодаре сотрудники полиции пресекли попытку сбыта крупной партии наркотических средств, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД.

    супермаркет, магазин
    Фото: freepik.com

    Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности задержан 54-летний житель города, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

    В ходе следственных мероприятий установлено, что с целью личного обогащения мужчина спрятал свертки с запрещенным веществом в ячейке для хранения личных вещей одного из супермаркетов.

    Наркотики он приобрел бесконтактным способом, после чего расфасовал их на разовые дозы и планировал сбывать на территории города Павлодара.

    — В ходе личного обыска у задержанного обнаружены три сигареты и два пакета с наркотическим веществом каннабисного происхождения. По месту его жительства изъяты дополнительные наркотические средства, электронные весы, фасовочные материалы и зип-пакеты. Общий вес изъятой наркотической массы составил более 300 граммов. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый санкционирован судом и водворен под стражу, — сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

    Ранее канал незаконного сбыта сильнодействующих лекарств пресекли в Кокшетау.

