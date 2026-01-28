Павлодарец устроил тайники для наркотиков в супермаркете

Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности задержан 54-летний житель города, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В ходе следственных мероприятий установлено, что с целью личного обогащения мужчина спрятал свертки с запрещенным веществом в ячейке для хранения личных вещей одного из супермаркетов.

Наркотики он приобрел бесконтактным способом, после чего расфасовал их на разовые дозы и планировал сбывать на территории города Павлодара.

— В ходе личного обыска у задержанного обнаружены три сигареты и два пакета с наркотическим веществом каннабисного происхождения. По месту его жительства изъяты дополнительные наркотические средства, электронные весы, фасовочные материалы и зип-пакеты. Общий вес изъятой наркотической массы составил более 300 граммов. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый санкционирован судом и водворен под стражу, — сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Ранее канал незаконного сбыта сильнодействующих лекарств пресекли в Кокшетау.