Канал незаконного сбыта сильнодействующих лекарств пресекли в Кокшетау

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности при координации профильного комитета МВД РК и прокуратуры Акмолинской области пресекли в Кокшетау деятельность фигуранта, причастного к незаконному обороту сильнодействующих лекарственных препаратов.

— Установлено, что 32-летний житель города выполнял функции складмена и фасовщика. Распространение запрещенных препаратов осуществлялось бесконтактным способом — через так называемые закладки. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли две «бомбы» с крупной партией лекарственных средств — более 140 флаконов и свыше 400 таблеток. По показаниям фигуранта, крупную партию он получил для дальнейшей реализации, после чего расфасовал ее еще на две, — поделились подробностями в ведомстве.

Также изъяты другие доказательства его преступной деятельности: средства для фасовки, переписка с кураторами интернет-наркомагазинов и фотографии мест закладок с координатами.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что с 1 января 2026 года в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая прекурсоры, используемые при производстве, изготовлении, переработке, наркотических средств, включая их хранение, перевозку или сбыт, — резюмировали в полиции.

