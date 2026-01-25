Незаконный цех по переработке золотосодержащего материала работал в Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в регионе была пресечена деятельность мини-цеха по переработке золотосодержащего материала.

— Незаконное оборудование было обнаружено сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в поселке Заводском в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Владельцем подпольного производства оказался 38-летний житель поселка Аксу, — сообщили в ведомстве.

По данным оперативников, мужчина самостоятельно наладил процесс переработки золотосодержащего материала. Полицейскими изъяты специализированное оборудование и вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 295-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (незаконный оборот драгоценных металлов). В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются иные обстоятельства, а также возможные каналы сбыта», — добавили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа в размере до 200 МРП, общественные работы либо арест сроком до 50 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что фитолабораторию с дорогостоящим оборудованием «накрыли» в Акмолинской области.