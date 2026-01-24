Фитолабораторию с дорогостоящим оборудованием «накрыли» в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, оперативниками управления по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками отдела полиции Есильского района в селе Московское обнаружена и ликвидирована фитолаборатория по выращиванию наркосодержащих растений.

Фото: ДП Акмолинской области

— Во время обыска изъяли более 70 горшков с отростками конопли и специальное оборудование для ее полива, очистки и переработки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены организатор и работник лаборатории, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 32-летний житель города Есиля Акмолинской области оборудовал незаконное производство в селе Московском, находящемся на расстоянии порядка 50 километров. По месту организации фитолаборатории был задержан и его помощник — 42-летний житель села, следивший за незаконным бизнесом.

Фото: ДП Акмолинской области

По информации полицейских, в конце прошлого года фигурант уже собрал один урожай со своей фермы, а в начале этого года сделал новые посадки, но собрать урожай во второй раз не успел.

Добавим, что ранее акмолинец уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений.

— По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению иных обстоятельств происшествия, — резюмировали в полиции.

