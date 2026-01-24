РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:12, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Фитолабораторию с дорогостоящим оборудованием «накрыли» в Акмолинской области

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены организатор и работник лаборатории. Ими оказались два жителя Есильского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нарколабораторию с дорогостоящим оборудованием «накрыли» в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, оперативниками управления по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками отдела полиции Есильского района в селе Московское обнаружена и ликвидирована фитолаборатория по выращиванию наркосодержащих растений.

    Нарколабораторию с дорогостоящим оборудованием «накрыли» в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    — Во время обыска изъяли более 70 горшков с отростками конопли и специальное оборудование для ее полива, очистки и переработки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены организатор и работник лаборатории, — сообщили в ведомстве.

    По предварительным данным, 32-летний житель города Есиля Акмолинской области оборудовал незаконное производство в селе Московском, находящемся на расстоянии порядка 50 километров. По месту организации фитолаборатории был задержан и его помощник — 42-летний житель села, следивший за незаконным бизнесом.

    Нарколабораторию с дорогостоящим оборудованием «накрыли» в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    По информации полицейских, в конце прошлого года фигурант уже собрал один урожай со своей фермы, а в начале этого года сделал новые посадки, но собрать урожай во второй раз не успел.

    Добавим, что ранее акмолинец уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений.

    — По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению иных обстоятельств происшествия, — резюмировали в полиции.

    Напомним, ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли в квартире жительницы Астаны.

    Теги:
    Наркотики Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Акмолинская область
    Оксана Матасова
