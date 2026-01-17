РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:22, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Крупную партию наркотиков изъяли в квартире жительницы Астаны

    В столице в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 35-летнюю жительницу города, которая подозревается в участии в незаконном сбыте наркотических средств, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Крупную партию наркотиков изъяли в квартире жительницы Астаны
    Фото: МВД РК

    По предварительным данным, реализацию запрещенных веществ она осуществляла через анонимные мессенджеры.

    При обыске по месту проживания в кухонных шкафах и на балконе были обнаружены две пластиковые емкости с веществом жидкой консистенции со специфическим запахом, являющимся смолой каннабиса. Также изъято более 200 флаконов с веществом жидкой консистенции со специфическим запахом, являющимся гашишным маслом, а также полиэтиленовый пакет с комкообразным веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом, являющимся марихуаной.

    Кроме того, в квартире обнаружены электронные весы и пустые тары, предназначенные для фасовки.

    Обнаруженное, общий вес которого составил порядка 4 кг, изъято.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по факту хранения и сбыта наркотических средств.

    Ранее сообщалось, что в 2025 году изъято около 49-ти тонн различных наркотиков. 

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Астана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают