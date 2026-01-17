Крупную партию наркотиков изъяли в квартире жительницы Астаны
В столице в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 35-летнюю жительницу города, которая подозревается в участии в незаконном сбыте наркотических средств, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.
По предварительным данным, реализацию запрещенных веществ она осуществляла через анонимные мессенджеры.
При обыске по месту проживания в кухонных шкафах и на балконе были обнаружены две пластиковые емкости с веществом жидкой консистенции со специфическим запахом, являющимся смолой каннабиса. Также изъято более 200 флаконов с веществом жидкой консистенции со специфическим запахом, являющимся гашишным маслом, а также полиэтиленовый пакет с комкообразным веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом, являющимся марихуаной.
Кроме того, в квартире обнаружены электронные весы и пустые тары, предназначенные для фасовки.
Обнаруженное, общий вес которого составил порядка 4 кг, изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по факту хранения и сбыта наркотических средств.
Ранее сообщалось, что в 2025 году изъято около 49-ти тонн различных наркотиков.