Четыре тысячи наркопреступлений пресечено в 2025 году — МВД Казахстана

Спикер представил новый Комплексный по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, отметив, что он сформирован на основе анализа глобальных и региональных тенденций развития наркоситуации, предложений депутатов Парламента, государственных и местных исполнительных органов, неправительственных организаций и общественности.

— В 2025 году всеми правоохранительными и специальными государственными органами пресечено 4 тысячи наркопреступлений, в том числе 2700 фактов сбыта наркотиков. Всего изъято около 49-ти тонн различных наркотиков. Особо заметен прогресс по синтетике, объем изъятия данного вида наркотика составил почти 1,5 тонны. А это 4,5 млн разовых доз не допущено в оборот. Благодаря новым подходам к оперативной работе и использованию комплексных инновационных решений ликвидировано 128 нарколабораторий, из них 28 по производству синтетики, — сказал К. Альжанов.

Спикер отметил такие принятые меры, как ужесточение уголовной ответственности организаторов наркобизнеса вплоть до пожизненного лишения свободы, которые способствовали снижению производства синтетики внутри Казахстана и одновременному его смещению в соседние страны.

Также докладчик сообщил, что в настоящее время отмечается удорожание стоимости и дефицит синтетических наркотиков, также наблюдаются регулярные сбои в их транспортировке. Это прямой результат нанесения ударов по производству, логистике и каналам сбыта наркотиков.

С марта 2025 года введена административная ответственность за немедицинское потребление наркотиков. За этот период привлечено свыше 6 тысяч нарушителей. Это дает профилактический эффект. С сентября прошлого года введена уголовная ответственность за дропперство. Уже выявлено 49 фактов использования платежных карт третьими лицами, в том числе 35 фактов — связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, что более 222 тысяч дропперских счетов на 2,6 млрд тенге «заморозили» в Казахстане.