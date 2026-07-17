60-летнего жителя Жамбылской области арестовали с 24 кг марихуаны

В Жамбылской области полицейские задержали 60-летнего местного жителя, у которого обнаружили более 24 кг высушенной марихуаны. По версии следствия, наркотик был заготовлен для последующего сбыта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

В Жамбылской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» полицейские пресекли факт незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере.

На песчаном участке возле села Тасоткель Шуского района сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области совместно с военнослужащими Национальной гвардии задержали 60-летнего местного жителя. При осмотре места происшествия были изъяты серп, перчатки и четыре свертка с веществом растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество общей массой 24 120 граммов является высушенной марихуаной.

По данным полиции, мужчина незаконно собрал дикорастущую коноплю, высушил ее и намеревался сбыть.

По факту начато досудебное расследование. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.