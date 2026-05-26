За последние 8 лет количество ходатайств о выходе из гражданства Казахстана снизилось почти в 40 раз — Карин

Сегодня, 26 мая, под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, на заседании были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

По итогам заседания Главе государства будет внесено предложение о приеме в гражданство нашей страны 305 человек. Также Комиссия будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 43 человек о выходе из казахстанского гражданства.

Государственный советник подчеркнул, что тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, сохраняется на протяжении последних лет.

Так, за последние 8 лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось почти в 40 раз. В 2019 году было зафиксировано 1,7 тысяч ходатайств о выходе из гражданства, в 2020 году — 944, в 2021 году — 123, в 2022 году — 114, в 2023 году — 107, в 2024 году — 77, в 2025 — 68, а в текущем году — 43 случая.

Отмечается, что тенденция по сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, свидетельствует об уверенности казахстанцев в стабильном развитии государства и доверии социально-экономическому и политическому курсу Главы государства. Это подтверждается данными социологических исследований. По результатам опроса общественного мнения, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте в апреле 2026 года, 84,4% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении.