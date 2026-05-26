    За последние 8 лет количество ходатайств о выходе из гражданства Казахстана снизилось почти в 40 раз — Карин

    Сегодня, 26 мая, под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Как сообщает Акорда, на заседании были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

    По итогам заседания Главе государства будет внесено предложение о приеме в гражданство нашей страны 305 человек. Также Комиссия будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 43 человек о выходе из казахстанского гражданства.

    Государственный советник подчеркнул, что тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, сохраняется на протяжении последних лет.

    Так, за последние 8 лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось почти в 40 раз. В 2019 году было зафиксировано 1,7 тысяч ходатайств о выходе из гражданства, в 2020 году — 944, в 2021 году — 123, в 2022 году — 114, в 2023 году — 107, в 2024 году — 77, в 2025 — 68, а в текущем году — 43 случая.

    Отмечается, что тенденция по сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, свидетельствует об уверенности казахстанцев в стабильном развитии государства и доверии социально-экономическому и политическому курсу Главы государства. Это подтверждается данными социологических исследований. По результатам опроса общественного мнения, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте в апреле 2026 года, 84,4% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении.

    Гульжан Тасмаганбетова
