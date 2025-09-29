Заплыв к мечте: казахстанские дети с синдромом Дауна завоевали медали в Турции

В соревнованиях участвовали спортсмены из Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Казахстана. Ребята из Караганды проявили себя в плавании, лёгкой атлетике и настольном теннисе, сумев завоевать заслуженные награды.

Куратор спортивно-оздоровительного проекта для детей с РАС Гульнара Жаксыбаева отмечает, что сила духа у детей на высоте.

— Мы начали сотрудничество с фондом «Батыл жүрек» два года назад. С тех пор добились многих успехов. Каждый раз, когда наши ученики выходят на соревнования, я вижу в их глазах не просто стремление, а огромную веру в себя. Их настойчивость и воля к победе нередко удивляют даже опытных тренеров. Они показывают нам, что нет ничего невозможного, — говорит Гульнара Жаксыбаева.

Фото: спортивно-оздоровительный проект для детей с РАС

Особое внимание на турнире привлёк Захар Непогодин. Мальчик родился с синдромом Дауна, а позже сумел победить и онкологическое заболевание. Его спортивный путь начался с республиканского чемпионата для детей, победивших рак, где он занял третье место. В Стамбуле Захар завоевал три золотые медали в плавании — брассом, на спине и баттерфляем.

Фото из личного архива Галины Непогодиной

Мама чемпиона Галина Непогодина радуется каждому достижению сына.

— Захар — мой первенец, и он с самого детства очень любит воду. Мы вместе прошли через тяжёлые испытания, и спорт стал для нас источником надежды и силы. Да, бывают трудности, иногда кажется, что невозможно справиться, но каждое его достижение показывает, что мы всё делаем правильно. Я горжусь своим сыном. Родителям, чьи дети сталкиваются с онкологией или другими испытаниями, хочу сказать: никогда не сдавайтесь. Всё может измениться в один момент, и победа всегда возможна, — поделилась Галина Непогодина.

Фото из личного архива Галины Непогодиной

Слова мамы Захара подтверждает и тренер Елена Райнгардт.

— Захар благодаря своему упорству расширил собственные границы. Эта победа — результат его настойчивой работы. Иногда он может устать или немного покапризничать на тренировках, но никогда не сдаётся. Каждая тренировка — шаг вперёд, к его будущим достижениям. Я уверена, что у него впереди ещё много больших побед, потому что в нём живёт настоящий характер чемпиона, — сказала тренер.

Фото: спортивно-оздоровительный проект для детей с РАС

Свою первую крупную победу в лёгкой атлетике одержала и Нурсана Жакишева. Её тренер Яков Струнин подчеркивает:

— Нурсана — очень нежная, но при этом невероятно целеустремлённая девочка. Она приходит на каждое занятие с улыбкой, выполняет все упражнения и выкладывается по максимуму. Когда видишь такую преданность делу от ребёнка, понимаешь, что впереди у него большое будущее. Мы уже планируем новые старты, и я уверен, что Нурсана ещё не раз удивит нас своими результатами, — говорит тренер.

Не менее ярко проявил себя и Мухаммед Аубакир, ученик школы-интерната для детей с особыми образовательными потребностями. С ранних лет он увлекался лёгкой атлетикой, плаванием и настольным теннисом. Его успехам радуется его тренер Болатбек Оразбеков.

— Мухаммед — удивительно трудолюбивый и ответственный мальчик. Он никогда не пропускает занятия, всегда выполняет задания внимательно и с большим желанием. Его упорство и вера в себя позволяют ему добиваться высоких результатов во всех видах спорта. Я убеждён, что его ждет серьёзное спортивное будущее, — отметил Болатбек Оразбеков.

По словам наставников, выступление ребят в Стамбуле стало не только спортивной победой, но и настоящим примером мужества. Эти дети доказали, что при поддержке семьи, тренеров и общества можно преодолеть любые трудности.

