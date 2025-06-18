Просроченное лекарство выдали ребенку с ограниченными возможностями в Караганде

По словам матери, её сын страдает редким заболеванием головного мозга и эпилепсией. В течение полутора лет ребёнок находился в состоянии ремиссии, но в мае у него произошёл очередной приступ. После этого женщина обратила внимание, что выданный сироп «Депакин» оказался с истекшим сроком годности.

На жалобы пациентки в областном управлении здравоохранения заявили, что препарат был выписан еще 31 декабря 2024 года. По их данным, мать пациента своевременно уведомили об этом через службу 1414, а также неоднократно пытались связаться с ней по телефону.

— Мать ребёнка пояснила, что ранее полученного препарата у неё было в достаточном количестве, и на тот момент она не нуждалась в дополнительной дозе. За лекарством она обратилась лишь 23 мая 2025 года. При выдаче участковой медсестрой просроченный срок годности не был замечен, — прокомментировали в управлении здравоохранения области.

Однако женщина категорически опровергает информацию о том, что не забрала препарат вовремя.

— Как можно не найти человека, который живёт в соседнем доме и 24/7 находится дома с детьми? Как я могла не приходить за лекарством, которое жизненно необходимо моему ребёнку? Люди доверяют системе — если выдают препарат, значит, он должен быть пригоден к применению, — сказала она.

В ведомстве заверили, что по факту инцидента будет проведена служебная проверка.

— После выхода сотрудника из отпуска планируется заседание дисциплинарного совета, где рассмотрят вопрос о соответствии участковой медсестры занимаемой должности, — сообщили в управлении.

Там также подчеркнули, что ситуация находится под контролем администрации районной больницы.

— В настоящее время ребёнок полностью обеспечен необходимым количеством препарата, — добавили в управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводятся новые правила ценообразования на лекарства, которые, по словам властей, сделают медикаменты более доступными для населения.