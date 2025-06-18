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    03:00, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Просроченное лекарство выдали ребенку с ограниченными возможностями в Караганде

    В Караганде разгорается скандал: мать 8-летнего ребенка с инвалидностью заявила, что в районной больнице её сыну выдали просроченное лекарство. Женщина намерена подать в суд, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    лекарства
    Фото: freepik

    По словам матери, её сын страдает редким заболеванием головного мозга и эпилепсией. В течение полутора лет ребёнок находился в состоянии ремиссии, но в мае у него произошёл очередной приступ. После этого женщина обратила внимание, что выданный сироп «Депакин» оказался с истекшим сроком годности.

    На жалобы пациентки в областном управлении здравоохранения заявили, что препарат был выписан еще 31 декабря 2024 года. По их данным, мать пациента своевременно уведомили об этом через службу 1414, а также неоднократно пытались связаться с ней по телефону.

    — Мать ребёнка пояснила, что ранее полученного препарата у неё было в достаточном количестве, и на тот момент она не нуждалась в дополнительной дозе. За лекарством она обратилась лишь 23 мая 2025 года. При выдаче участковой медсестрой просроченный срок годности не был замечен, — прокомментировали в управлении здравоохранения области.

    Однако женщина категорически опровергает информацию о том, что не забрала препарат вовремя.

    — Как можно не найти человека, который живёт в соседнем доме и 24/7 находится дома с детьми? Как я могла не приходить за лекарством, которое жизненно необходимо моему ребёнку? Люди доверяют системе — если выдают препарат, значит, он должен быть пригоден к применению, — сказала она.

    В ведомстве заверили, что по факту инцидента будет проведена служебная проверка.

    — После выхода сотрудника из отпуска планируется заседание дисциплинарного совета, где рассмотрят вопрос о соответствии участковой медсестры занимаемой должности, — сообщили в управлении.

    Там также подчеркнули, что ситуация находится под контролем администрации районной больницы.

    — В настоящее время ребёнок полностью обеспечен необходимым количеством препарата, — добавили в управлении здравоохранения.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане вводятся новые правила ценообразования на лекарства, которые, по словам властей, сделают медикаменты более доступными для населения. 

    Теги:
    Здравоохранение Дети Карагандинская область Минздрав РК
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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