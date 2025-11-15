Записывать казахстанцев на томографию теперь будут через Единый координационный центр

— Центр управляет очередями, контролирует загрузку оборудования и помогает медицинским организациям рационально распределять потоки пациентов. Благодаря этому сокращается время ожидания и обеспечивается равный доступ к медицинской помощи для всех жителей страны, — говорится в сообщении ведомства.

К системе подключены организации первичной медико-санитарной помощи, онкологические центры и 10 медицинских организаций, выполняющих ПЭТ/КТ-исследования по всей республике.

Для эффективной работы были обучены 734 врача, которые ежедневно помогают гражданам на местах.



Чтобы записаться на ПЭТ/КТ, необходимо:

получить направление от лечащего врача;

позвонить в колл-центр ЕРКЦ по номерам: +7 (702) 075-15-00 или 8 (7172) 69-55-00;

оператор проверит ваше направление, найдет ближайшую клинику, где есть свободные места, и запишет вас на удобное время.



— Пациенту больше не нужно самостоятельно искать, где пройти обследование — всеё происходит через Единый центр. — подчеркивают в Минздраве.

ПЭТ/КТ — сложнейший вид обследования, который помогает на молекулярном уровне определить локализацию онкологического заболевании, объединяющий позитронно-эмиссионную (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ). Благодаря этому врачи могут обнаружить патологические процессы на самых ранних стадиях их развития.



Исследование ПЭТ/КТ входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Каждый пациент с направлением от врача может пройти обследование полностью бесплатно, без финансовых затрат.

— Это особенно важно для своевременного выявления и лечения заболеваний, когда счет идет на дни, — уточняют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили пилотный проект по электронной очереди для установления инвалидности.