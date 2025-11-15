Записывать казахстанцев на томографию теперь будут через Единый координационный центр
На базе Научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой создан Единый Республиканский Координационный Центр (ЕРКЦ) для повышения доступности пациентам дорогостоящих диагностических исследований - позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ), передает Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.
— Центр управляет очередями, контролирует загрузку оборудования и помогает медицинским организациям рационально распределять потоки пациентов. Благодаря этому сокращается время ожидания и обеспечивается равный доступ к медицинской помощи для всех жителей страны, — говорится в сообщении ведомства.
К системе подключены организации первичной медико-санитарной помощи, онкологические центры и 10 медицинских организаций, выполняющих ПЭТ/КТ-исследования по всей республике.
Для эффективной работы были обучены 734 врача, которые ежедневно помогают гражданам на местах.
Чтобы записаться на ПЭТ/КТ, необходимо:
- получить направление от лечащего врача;
- позвонить в колл-центр ЕРКЦ по номерам: +7 (702) 075-15-00 или 8 (7172) 69-55-00;
- оператор проверит ваше направление, найдет ближайшую клинику, где есть свободные места, и запишет вас на удобное время.
— Пациенту больше не нужно самостоятельно искать, где пройти обследование — всеё происходит через Единый центр. — подчеркивают в Минздраве.
ПЭТ/КТ — сложнейший вид обследования, который помогает на молекулярном уровне определить локализацию онкологического заболевании, объединяющий позитронно-эмиссионную (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ). Благодаря этому врачи могут обнаружить патологические процессы на самых ранних стадиях их развития.
Исследование ПЭТ/КТ входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Каждый пациент с направлением от врача может пройти обследование полностью бесплатно, без финансовых затрат.
— Это особенно важно для своевременного выявления и лечения заболеваний, когда счет идет на дни, — уточняют в ведомстве.
