Пилот по электронной очереди для установления инвалидности запустили в Казахстане

Соответствующий совместный приказ разработали министерства труда и соцзащиты населения, здравоохранения, искусственного интеллекта и цифрового развития. Проект направлен на повышение удобства и прозрачности получения социальной услуги, а также на оптимизацию работы отделов медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Как будет работать электронная очередь:

— Услугополучатели смогут записаться на очное освидетельствование через Портал социальных услуг — aleumet.egov.kz.

— После поступления заключения на МСЭ (форма № 031/у) на мобильный телефон заявителя приходит SMS-уведомление о дате, времени и месте проведения освидетельствования.

— Пользователь авторизуется на портале, выбирает доступную дату и время, после чего формируется электронная очередь, а информация о записи отображается в личном кабинете.

— За три дня до назначенного визита услужополучателю приходит повторное SMS-уведомление.

— В случае отмены записи или опоздания более 15 минут запись аннулируется с последующим уведомлением. Повторная запись возможна при наличии свободных слотов.

Приказ вводится в действие с 24 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что свыше 529 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в Казахстане.