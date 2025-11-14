РУ
    11:35, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пилот по электронной очереди для установления инвалидности запустили в Казахстане

    Пилотный проект по внедрению электронной очереди при очном предоставлении госуслуги «Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты» стартует в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    Соответствующий совместный приказ разработали министерства труда и соцзащиты населения, здравоохранения, искусственного интеллекта и цифрового развития. Проект направлен на повышение удобства и прозрачности получения социальной услуги, а также на оптимизацию работы отделов медико-социальной экспертизы (МСЭ).

    Как будет работать электронная очередь:
    — Услугополучатели смогут записаться на очное освидетельствование через Портал социальных услуг — aleumet.egov.kz.
    — После поступления заключения на МСЭ (форма № 031/у) на мобильный телефон заявителя приходит SMS-уведомление о дате, времени и месте проведения освидетельствования.
    — Пользователь авторизуется на портале, выбирает доступную дату и время, после чего формируется электронная очередь, а информация о записи отображается в личном кабинете.
    — За три дня до назначенного визита услужополучателю приходит повторное SMS-уведомление.
    — В случае отмены записи или опоздания более 15 минут запись аннулируется с последующим уведомлением. Повторная запись возможна при наличии свободных слотов.

    Приказ вводится в действие с 24 ноября 2025 года.

    Ранее сообщалось, что свыше 529 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в Казахстане.

     

