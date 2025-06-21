Запасов пшеницы в Казахстане достаточно — Минсельхоз

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, состоянию на 19 июня средняя стоимость рядовой пшеницы 3-го класса на внутреннем рынке сложилась на уровне 100 000 тенге за тонну с НДС. Цена пшеницы 4-го класса составила 95 000 тенге за тонну с НДС.

— Этой весной в стране был зафиксирован повышенный спрос на пшеницу, что привело к незначительному росту цен на неё. По сравнению с ноябрём 2024 года стоимость зерна выросла не более чем на 25%. При этом повышение не оказало существенного влияния на покупательскую активность потребителей.



С начала года национальный оператор реализовал 483,6 тысячи тонн зерна, основными покупателями которого стали мукомольные предприятия, перерабатывающие заводы, животноводческие и птицеводческие хозяйства.



Стоимость пшеницы на внутреннем рынке снижалась с 2023 года, когда сложилась ситуация, при которой цена реализации не покрывала себестоимость производства. Это создало серьёзные финансовые трудности для аграриев. Осенью 2024 года в связи с получением рекордного урожая зерновых и профицитом предложения вновь наблюдалось падение рыночных цен. Весной 2025 года спрос со стороны перерабатывающих предприятий и трейдеров начал восстанавливаться, что обусловило умеренный рост стоимости пшеницы, — отметили в министерстве.

В ресурсах Продкорпорации хранится 1,1 млн тонн зерна, включая неснижаемые запасы продовольственной пшеницы в объёме 500 тысяч тонн и 200 тысяч тонн фуража.



По информации на начало июня 2025 года, в стране сохраняются стабильные объёмы зерна, которые полностью покрывают потребности внутреннего рынка. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПИР РК, остатки пшеницы в Казахстане составляют 7,37 млн тонн. В годовом выражении внутренняя потребность Казахстана в зерне оценивается на уровне 6 млн тонн. Таким образом, запасов пшеницы достаточно для бесперебойного обеспечения всех основных потребителей.



Продкорпорация является государственным оператором по хранению и реализации зерна. С апреля компания осуществляет продажу пшеницы через товарную биржу. Биржевой формат торговли обеспечивает открытый доступ всем покупателям к зерновым ресурсам Продкорпорации, а также способствует прозрачному формированию рыночных цен на зерно. Корпорация приглашает всех заинтересованных участников рынка воспользоваться возможностью приобретения зерна через официальную торговую площадку.

Как сообщалось, из Казахстана экспортировано 8,7 млн тонн зерна нового урожая.