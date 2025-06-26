Запасы «Сарыбулака» истощаются: как обеспечат газом Зайсан

— Правительство ведет переговоры с потенциальными инвесторами по вопросу импорта газа из сопредельных государств для северных и восточных регионов. Что касается газификации Зайсанского района Восточно-Казахстанской области, то в связи с истощением запасов месторождения «Сарыбулак» (единственного источника газа), возникла необходимость определить альтернативный источник газа для дальнейшего обеспечения около 23 тысяч жителей района, — сообщил глава Кабмина.

По данным Премьер-министра, остаточные запасы месторождения составляют всего 216 млн кубометров газа в год — этого хватит примерно на 6,5 лет. В настоящее время ежегодное потребление газа в районе составляет 32,8 млн кубометров.

— В этой связи прорабатывается вопрос обеспечения потребителей Зайсанского района сжиженным природным газом. Этот вариант рассматривается как временное или альтернативное решение до реализации масштабных инфраструктурных проектов по газификации региона, — добавил Олжас Бектенов.

Ранее мы писали, что в Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа.