Запасы «Сарыбулака» истощаются: как обеспечат газом Зайсан
Ведутся переговоры с соседними странами о возможном импорте газа в северные и восточные регионы Казахстана. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Правительство ведет переговоры с потенциальными инвесторами по вопросу импорта газа из сопредельных государств для северных и восточных регионов. Что касается газификации Зайсанского района Восточно-Казахстанской области, то в связи с истощением запасов месторождения «Сарыбулак» (единственного источника газа), возникла необходимость определить альтернативный источник газа для дальнейшего обеспечения около 23 тысяч жителей района, — сообщил глава Кабмина.
По данным Премьер-министра, остаточные запасы месторождения составляют всего 216 млн кубометров газа в год — этого хватит примерно на 6,5 лет. В настоящее время ежегодное потребление газа в районе составляет 32,8 млн кубометров.
— В этой связи прорабатывается вопрос обеспечения потребителей Зайсанского района сжиженным природным газом. Этот вариант рассматривается как временное или альтернативное решение до реализации масштабных инфраструктурных проектов по газификации региона, — добавил Олжас Бектенов.
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