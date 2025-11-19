РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:23, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Запас влаги в почве превышает норму в СКО

    В некоторых районах Северо-Казахстанской области запас влаги в почве превышает норму в несколько раз, передает корреспондент агентства Kazinform.

    почва
    Фото: freepik.com

    Специалисты областного филиала РГП «Казгидромет» провели маршрутное исследование на площади 18,7 тысячи гектаров, чтобы определить запасы влаги в почве. Проверены участки под посевами, вспаханные поля и залежные земли.

    — В большей части региона запасы влаги в почве находятся на удовлетворительном и оптимальном уровне. На формирование влаги повлияли осадки, выпавшие осенью, а также снижение испаряемости. Теплая погода и дожди в ноябре, а также осадки в виде мокрого снега продолжают насыщать почву влагой. Эти данные используются в сельском хозяйстве при подготовке к весенним полевым работам, прогнозировании запасов влаги, а также при составлении гидрологических прогнозов, — отметила директор областного филиала «Казгидромета» Кымбат Мергалимова.

    По данным специалистов, например, в районе Магжана Жумабаева при норме 66 мм текущий показатель составляет 172 мм. Также в Жамбылском, Аккаиынском и Уалихановском районах запас влаги в метровом слое почвы более чем в два раза превышает норму. В Тимирязевском, им. Г. Мусрепова, Тайыншинском и Мамлютском районах показатель выше нормы на 24–74%. В районах с высоким риском весеннего паводка Кызылжарском и Шал акынском — запас влаги также превышает норму.

    Отмечается, что только в Есильском и Айыртауском районах запас влаги ниже нормы на 13–17%.

    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область СКО Казгидромет
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
